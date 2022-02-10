ПОЛІТИКА НОВИНИУ Генштабі зауважують, що до пункту постійної дислокації прибула 810 окрема бригада морської піхоти, що базується в місті Севастополь. Йдеться про близько двох тисяч відмобілізованих осібПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
російські війська в Криму переведені у повну бойову готовність
Фото: з вільного доступу
Військові частини російської армії, що базуються на території Криму, приведені у бойову готовність "повна", проводяться заходи з розосередження підрозділів.
Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.
Наразі відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії шляхом відмобілізованого чоловічого населення Криму, Краснодарського краю та республіки Адигея.
У Генштабі зауважують, що до пункту постійної дислокації прибула 810 окрема бригада морської піхоти, що базується в місті Севастополь. Йдеться про близько двох тисяч відмобілізованих осіб.
У місті Будьонновськ Ставропольського краю до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу прибуло близько п'яти тисяч осіб. Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько трьох тисяч, решта - у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З цим особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки.
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02 10 2022 10:10 МЕДІА
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