російські війська в Криму переведені у повну бойову готовність

У Генштабі зауважують, що до пункту постійної дислокації прибула 810 окрема бригада морської піхоти, що базується в місті Севастополь. Йдеться про близько двох тисяч відмобілізованих осіб

Військові частини російської армії, що базуються на території Криму, приведені у бойову готовність "повна", проводяться заходи з розосередження підрозділів.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Наразі відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії шляхом відмобілізованого чоловічого населення Криму, Краснодарського краю та республіки Адигея.

У Генштабі зауважують, що до пункту постійної дислокації прибула 810 окрема бригада морської піхоти, що базується в місті Севастополь. Йдеться про близько двох тисяч відмобілізованих осіб.

У місті Будьонновськ Ставропольського краю до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу прибуло близько п'яти тисяч осіб. Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько трьох тисяч, решта - у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З цим особовим складом розпочались заняття з бойової підготовки.