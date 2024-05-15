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російські війська вийшли із Нагірного Карабаху

15 травня 2024, 20:31
російські війська вийшли із Нагірного Карабаху
Фото: Karen Minasian / AP
рф закрила 15 травня свою військову базу, де раніше дислокувалося майже дві тисячі солдатів.

15 травня росія вивела війська із Карабаху, який тепер належить Азербайджану - цього дня рф закрила свою військову базу.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше на цій базі дислокувалося майже дві тисячі російських солдатів.

росіяни перебували у десятці бараків на базі в місті Ходжалі Карабахського регіону. Азербайджан і Вірменія по-різному відреагували на присутність військ рф.

Начальник генерального штабу Азербайджану Керім Велієв заявив, що росія доклала "всіх зусиль для встановлення миру в Карабахському економічному регіоні" і поклала край десятиліттям війни. Натомість Вірменія звинуватила москву в тому, що вона провалила своє завдання і не зробила нічого, аби завадити Азербайджану вторгнутися у Карабах

Так звані російські миротворці почали покидати територію Нагірного Карабаху у квітні. Зокрема, перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" залишили територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Наразі туди зайшла азербайджанська поліція.Невизнана Нагірно-Карабахська республіка припинила своє існування 1 січня цього року.

Нагірний Карабахвійна в Україніросія окупанти

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