російські війська захопили "більшу частину руїн Мар’їнки" – британська розвідка

У районі міста тривають бої.

Останніми тижнями сили рф "поступово просуваються через руїни Мар'їнки" на Донеччині. росія зараз, ймовірно, "контролює більшу частину забудованої території".

Про це йдеться у повідомленні розвідки Британії.

Як зазначається у зведенні, "українські сили, як і раніше, контролюють ділянки території на західній околиці міста".

Розвідники наголосили, що Мар’їнка знаходиться на лінії фронту з 2014 року. До війни її населення становило 9000 осіб. За даними британської розвідки, зараз вона "повністю зруйнована": кадри з дронів показують, що "переважна більшість будівель перетворена на руїни".

"Відновлення дій росії в Мар’їнці є частиною осіннього наступу росії, пріоритетом якого є розширення контролю росії над частинами Донецької області, що залишилися. Цілком ймовірно, що це все ще одна з основних військових цілей кремля", – зазначають Міноборони Британії.

Зруйноване в результаті бойових дій місто Мар’їнка перебувало на лінії фронту з початку вторгнення, і бої серед руїн тривали майже щодня. Українські військові заявляли, що чеченські підрозділи перебувають у різних точках на лінії фронту в Донецькій області.