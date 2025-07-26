Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

російські війська здійснили комбіновану атаку по Дніпру: є загиблі та поранені

26 липня 2025, 09:53
російські війська здійснили комбіновану атаку по Дніпру: є загиблі та поранені
джерело t.me/dnipropetrovskaODA
У низці локацій сталися масштабні пожежі.

В ніч на 26 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Дніпропетровській області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. "Страшна ніч. Масована комбінована атака на область. Внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік, постраждала жінка", - деталізував він. 

Лисак додав, що в місті понівечена багатоповерхівка, пошкоджені промислові підприємства. По місту виникли пожежі, зокрема, й на парковці, де зайнялися автомобілі громадян.

У Дніпровському районі також сталися загорання. "Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві... Загинула одна людина, ще четверо – отримали поранення", - повідомив очільник ОВА.

За даними влади, вогнем повністю знищено торгівельний центр "Епіцентр".

За даними Лисака, вночі гучно було і у Камʼянському. "Ворог здійснив ракетну атаку. У місті сталася пожежа", - повідомив він.

Вранці міський голова Камʼянського повідомив, що люди в місті не постраждали.

Зеленський наголосив, що жодної "тиші у відповідь" бути не може. Українські далекобійні дрони регулярно завдають ударів по цілях у тилу рф.

"російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки", заявив Зеленський.

За його словами, саме точні удари українських дронів і щоденні дії Сил оборони є тим фактором, який здатен наблизити мир.

війнаДніпроатакаВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Політика
Три геостратегічні театри світових конфліктів. Україна як перехрестя – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 липня 2025, 23:26
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та чи відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кіберекосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Політика
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Переклад iPress – 24 липня 2025, 07:40
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Політика
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Переклад iPress – 23 липня 2025, 14:29
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Політика
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 23 липня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється