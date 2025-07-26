російські війська здійснили комбіновану атаку по Дніпру: є загиблі та поранені

У низці локацій сталися масштабні пожежі.

В ніч на 26 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Дніпропетровській області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. "Страшна ніч. Масована комбінована атака на область. Внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік, постраждала жінка", - деталізував він.

Лисак додав, що в місті понівечена багатоповерхівка, пошкоджені промислові підприємства. По місту виникли пожежі, зокрема, й на парковці, де зайнялися автомобілі громадян.

У Дніпровському районі також сталися загорання. "Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві... Загинула одна людина, ще четверо – отримали поранення", - повідомив очільник ОВА.

За даними влади, вогнем повністю знищено торгівельний центр "Епіцентр".

За даними Лисака, вночі гучно було і у Камʼянському. "Ворог здійснив ракетну атаку. У місті сталася пожежа", - повідомив він.

Вранці міський голова Камʼянського повідомив, що люди в місті не постраждали.

Зеленський наголосив, що жодної "тиші у відповідь" бути не може. Українські далекобійні дрони регулярно завдають ударів по цілях у тилу рф.

"російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки", – заявив Зеленський.

За його словами, саме точні удари українських дронів і щоденні дії Сил оборони є тим фактором, який здатен наблизити мир.