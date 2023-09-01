російські військові хакери атакують мобільні пристрої бійців ЗСУ – CNN

росіян цікавлять дані, які українські захисники відправляють через супутникову систему Starlink.

російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись викрасти конфіденційну інформацію з поля бою, яка могла б допомогти кремлю у війні проти України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на попередження від США та інших західних союзників Києва.

Таким чином розвідувальний альянс "П’яти очей" (США, Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великобританії) підтверджує звіт Служби безпеки України про спроби хакерів рф проникнути до планшетів Android. Зазначається, що ці гаджети використовуються для планування та виконання бойових завдань.

За даними СБУ, росіяни розробили шкідливий код для крадіжки даних, які відправляються з мобільних пристроїв військовослужбовців через супутникову систему Starlink. Як відомо, саме ці супутники відіграють важливу роль у забезпеченні зв’язку на полі бою в Україні.

В українській спецслужбі зазначали, що змогли заблокувати кілька спроб злому. Однак вказувалось, що противнику вдалося "захопити планшети на полі бою" та встановити на них шкідливе програмне забезпечення.

США та союзники вважають, що за кібератаками стоїть хакерський підрозділ російської військової розвідки, відомий як Sandworm. Їх також підозрюють у атаках, які у 2015 та 2016 роках призводили до відключення електроенергії на українській території.

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України наголошують, що російські хакери продовжують полювати на персональні дані українців.