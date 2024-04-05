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ПОЛІТИКА

російські військові кораблі приєднаються до ВМС Індії, незважаючи на санкції – Bloomberg

05 квітня 2024, 17:33
російські військові кораблі приєднаються до ВМС Індії, незважаючи на санкції – Bloomberg
Фото: Міноборони РФ
Угоду про виробництво фрегатів підписали у 2018 році.

В найближчі кілька місяців Індія отримає два військові кораблі російського виробництва. Обидві країни працюють в обхід західних санкцій, які створили труднощі в оплаті російських систем озброєнь.

Про це повідомляє агентство Bloomberg

"Один корабель, ймовірно, буде переданий індійцям у вересні, а інший – на початку наступного року. Передача кораблів відстає від графіка на два роки через війну в Україні", – йдеться у повідомленні.

Ці два фрегати є частиною угоди про постачання чотирьох кораблів, яку Індія та росія підписали ще у 2018 році. Інші два кораблі будуються в Індії у співпраці з росією, але також відстають від графіка через проблеми з постачанням, пов'язані з війною, сказали чиновники.

Фрегати з керованою ракетною зброєю та малопомітністю мали використовувати газові турбіни українського виробництва. За словами високопосадовців, торгівля між Україною та росією припинилася у 2014 році після анексії Криму росією, і Індія закупила турбіни в третій країні.

Санкції США проти росії за її війну в Україні зупинили постачання зброї до Індії більш ніж на рік, оскільки країни намагалися знайти механізм оплати, який би не порушував американські санкції. Індія і росія, які є стратегічними партнерами, змогли обійти проблему платежів, кажуть люди, не розголошуючи подробиць.

Нью-Делі платить москві індійськими рупіями за зброю, але використовує суміш валют, таких як дирхами ОАЕ і долари США, для оплати за сиру нафту. Індія є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морем. Механізм ненадовго зіткнувся з проблемою, коли в Індії накопичилися платежі на мільярди доларів. Нью-Делі відмовився платити в китайських юанях, зважаючи на напружені відносини з Пекіном.

США здебільшого утримуються від покарання Індії за її відносини з росією, в тому числі утримуються від штрафів за поставлену з рф систему протиповітряної оборони, оскільки вони розраховують на Індію на тлі посилення конкуренції з Китаєм.

Незважаючи на збільшення закупівель зброї у США і Франції та агресивну програму прем'єр-міністра Нарендри Моді з будівництва військової техніки в країні, росія залишається найбільшим постачальником військової техніки Індії, на яку припадає 36% індійського імпорту озброєнь, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

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