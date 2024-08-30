російські військові побоюються за свої таємниці після арешту засновника Telegram – WSJ

Платформа стала критично важливим інструментом комунікації для російських військ під час війни в Україні.

Уряд рф з "незвичною люттю" відреагувала на арешт засновника Telegram Павла Дурова тому,що цей месенджер для москви - більше, ніж просто апка. Військові і шпигуни з рф залежать від нього для зв'язку на фронті і для наведення артилерії, координації пересувань та збору розвідданих.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Багато хто жартує, що арешт Павла Дурова - це, по суті, арешт головного зв'язківця російських збройних сил", - каже радник російського парламенту і колишній високопоставлений керівник військової промисловості Олексій Рогозін.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну російські і українські військові почали використовувати комерційні платформи.

Проте ЗСУ використовують західні провайдери, такі як Signal або Discord, а от росіяни обрали Telegram тому, що він базується в ОАЕ, які мають добрі відносини з москвою.

російських солдатів кажуть, що цей застосунок є більш несприйнятливим до західної розвідки сигналів.

"Як би дико це не звучало, але передача розвідданих, наведення артилерії, трансляція каналів безпілотників і багато інших речей зараз дуже часто здійснюється через Telegram", - написав Рогозін у Telegram.

російські окупанти мають доступ до Telegram або через мобільні мережі, або через супутникові термінали Starlink, які спершу використовували лише українські війська, проте тепер їх можна побачити й у російських підрозділів на окупованих територіях України, пише видання.

"Telegram не є офіційно дозволеною системою зв'язку для російських військових, але його приватні чати і системи прямих повідомлень використовуються солдатами і деякими військовими підрозділами для координації на полі бою", - пише голова вашингтонського аналітичного центру Silverado Policy Accelerator Дмитро Альперович.

Також російські волонтери, які постачають безпілотники, приціли нічного бачення, транспортні засоби та іншу допомогу загарбникам, працюють майже лише через Telegram. Також застосунок став "прибутковою платформою" для російських пропагандистів, які тісно співпрацюють з Міністерством оборони рф, пише видання.

"Затримання Дурова саме по собі не викликало б такого резонансу в Росії, якби не одна обставина. Де-факто він є головним месенджером цієї війни, альтернативою засекреченій військовій мережі", - написав кореспондент російського державного телебачення і заступник голови Московської міської ради Андрій Медведєв.

Разом з тим, російський солдат, який веде Telegram-канал "Позивний Осетін" стривожився після арешту Дурова.

"Якщо наші вороги проникнуть в Telegram, наші справи будуть в лайні. Через чати тече дуже багато інформації, зашифрованої і незашифрованої", - пише він.

Журналісти вважають, що російський уряд відреагував на затримання засновника Telegram у Франції з "набагато більшим обуренням і люттю, ніж можна було очікувати", якщо враховувати обставини виїзду підприємця з росії у 2014 році.

"В той час Дуров відмовився від своєї частки у створеній ним соціальній мережі "ВКонтакте", щоб уникнути необхідності виконувати вимогу російських спецслужб надати дані про українських користувачів у групах, пов'язаних з революцією на Майдані проти підтримуваного москвою президента Віктора Януковича", - йдеться в матеріалі.

Заступник голови комітету з питань оборони російського парламенту Олексій Журавльов заявив, що російські військові з легкістю зможуть замінити Telegram, однак цю заяву було скептично сприйнято відомими російськими військовими блогерами.

А от директор російської служби зовнішньої розвідки СЗР Сергій Наришкін наголосив, що очікує, що Дуров не буде ділитися з французьким та іншими західними урядами інформацією, яка може зашкодити рф.

"Я дуже розраховую на те, що він цього не допустить", - каже російський розвідник в інтерв'ю інформаційному агентству ТАСС.

Проте високопоставлений західний чиновник заявив, що шкода, завдана російській системі безпеки, може бути серйозною, якщо Дуров співпрацюватиме з урядом Франції.

Також представник розвідки в іншій західній країні сказав, що Telegram, окрім поля бою в Україні, був важливим для проведення російськими спецслужбами диверсій в Європі.

"Дивлячись на рівень тривоги, з якою російський уряд відреагував на це, схоже, що вони справді занепокоєні", - каже чиновник.