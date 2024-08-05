російські військові просунулися до важливого українського міста на Донеччині - ISW
05 серпня 2024, 10:57
Фото: з вільного доступу
За словами речника української бригади, окупанти покладаються на важку тактику піхоти.
російські військові нещодавно просунулися на схід від Покровська Донецької області і, ймовірно, досягли нових успіхів у цьому районі за 4 серпня.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня. Фото показують, що російські війська нещодавно просунулися далі в межах Веселого (на схід від Покровська) і захопили більшу частину населеного пункту.
Міністерство оборони росії заявило 4 серпня, що підрозділи росіян захопили Новоселівку Першу (на південний схід від Покровська). Однак, в ISW оцінили, що російські війська захопили населений пункт станом на 29 липня.
Тим часом російські міліблогери стверджують, що їхні війська просунулися до кілометра в глибину і 2,35 кілометра в ширину на захід від Новоселівки Першої в напрямку Межового (на південний схід від Покровська) і просунулися далі в межах Іванівки (на схід від Покровська). Він стверджував, що російські війська вийшли на північно-східну околицю Желанне (на південний схід від Покровська) і наближаються до північно-західної околиці населеного пункту.
За інформацією ISW, російські війська продовжували наступальні дії:
- на північний схід від Покровська в районі Воздвиженки;
- на схід від Покровська біля Калинового, Новоолександрівки, Гродівки, Веселого, Свиридонівки, Тимофіївки, Лисичного, Іванівки;
- на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Новоселівки Першої, Желаного, Сергіївки, Межового, Скучного, Яснобродівки та Карлівки 3 і 4 серпня.
Аналітики навели заяву речника української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, який заявив, що російські сили рідко проводять механізовані штурми у цьому районі. Вони покладаються на важку тактику піхоти від червня 2024 року.