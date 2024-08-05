російські військові просунулися до важливого українського міста на Донеччині - ISW

російські військові нещодавно просунулися на схід від Покровська Донецької області і, ймовірно, досягли нових успіхів у цьому районі за 4 серпня.

Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня. Фото показують, що російські війська нещодавно просунулися далі в межах Веселого (на схід від Покровська) і захопили більшу частину населеного пункту.

Міністерство оборони росії заявило 4 серпня, що підрозділи росіян захопили Новоселівку Першу (на південний схід від Покровська). Однак, в ISW оцінили, що російські війська захопили населений пункт станом на 29 липня.

Тим часом російські міліблогери стверджують, що їхні війська просунулися до кілометра в глибину і 2,35 кілометра в ширину на захід від Новоселівки Першої в напрямку Межового (на південний схід від Покровська) і просунулися далі в межах Іванівки (на схід від Покровська). Він стверджував, що російські війська вийшли на північно-східну околицю Желанне (на південний схід від Покровська) і наближаються до північно-західної околиці населеного пункту.

За інформацією ISW, російські війська продовжували наступальні дії:

- на північний схід від Покровська в районі Воздвиженки;

- на схід від Покровська біля Калинового, Новоолександрівки, Гродівки, Веселого, Свиридонівки, Тимофіївки, Лисичного, Іванівки;

- на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Новоселівки Першої, Желаного, Сергіївки, Межового, Скучного, Яснобродівки та Карлівки 3 і 4 серпня.

Аналітики навели заяву речника української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, який заявив, що російські сили рідко проводять механізовані штурми у цьому районі. Вони покладаються на важку тактику піхоти від червня 2024 року.