російські військові розстріляли шістьох українських полонених

Правоохоронці почали розслідування за фактом воєнного злочину.

У мережі зʼявилось відео, на якому російські військові розстрілюють шістьох беззбройних українських військовополонених.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що надсилає інформацію про цей злочин в ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Лубінець зазначив, що росіяни зафіксували власний злочин на відео, де розстрілюють у спину шістьох українських полонених на очах в інших побратимів. При цьому росіяни наказують їм "лежати та закрити рот", а "оператор" каже "Один — мій". Згодом він стріляє у спину одному з полонених. Відеозапис обривається, коли на землі лежить сьомий військовий, його доля невідома.

"Відсутність відповідальності перетворив злочин у системність. На це не можна закривати очі! Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм", — підкреслив Лубінець.

Своєю чергою в офісі генпрокурора заявили, що росіяни розстріляли шістьох українських полонених бійців у Донецькій області. Їх захопили у полон під час штурму. Зазначається, що ведеться розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).