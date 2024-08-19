російські "воєнкори" заявили, що ЗСУ знищили третій міст у Курській області
Сили оборони України, ймовірно, знищили третій і останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області, відрізавши в такий спосіб російські війська від шляхів постачання в Глушковському районі.
Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на Z-"воєнкорів".
Зазначається, що жителі Глушківського району Курської області евакуювалися на човнах 18 серпня.
Якщо підрив останнього моста через Сейм підтвердиться, то підрозділи російської армії, які перебувають південніше, опиняться в "котлі", а орієнтовна площа оточення становитиме майже 700 квадратних кілометрів, пише Цензор.нет.
У Глушківському районі три мости через річку Сейм. Один із них, у районі села Глушково, було зруйновано внаслідок удару 16 серпня. Спочатку про руйнування мосту також повідомили провоєнні блогери (включно з Романом Альохіним) і анонімні телеграм-канали. Пізніше ЗСУ опублікували відео удару по мосту.
18 серпня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про руйнування другого мосту, розташованого в районі села Зване.
З руйнуванням мостів частина Глушківського району, що межує з Україною, виявляється відрізаною від основної області. Крім того, мости відігравали важливу роль у логістиці російських військових у цьому районі.