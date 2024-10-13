російські винищувачі МіГ-31К, імовірно, покинули білорусь – "Гаюн"

російські літаки часто приземляються на аеродромах в білорусі.

російські винищувачі МіГ-31К, які здатні нести ракети "Кинджал", ймовірно, залишили територію білорусі.

Про це повідомив моніторинговий проект "Беларускі Гаюн".

Це свідчить про можливі зміни в розміщенні російських військових активів у регіоні, які можуть вплинути на ситуацію в Україні та сусідніх країнах​.

У повідомленні наголошується, що 10 жовтня о 15:10 стало відомо про зліт двох бортів МіГ-31К ПКС рф з аеродрому "Мачулищі". Йдеться про винищувачі, які прибули до білорусі 9 і 10 жовтня.

"Пізніше низка моніторингових каналів повідомила про посадку МіГів у Мачулищах, ми ж, зі свого боку, цього не підтверджували і не повідомляли про посадку винищувачів", – пише "Гаюн".