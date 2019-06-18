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Російські винищувачі перехопили бомбардувальники США над Чорним і Балтійським морями

Перші два літаки попрямували у напрямку Румунії до Чорного моря, другий – до Балтійського моря
Американські стратегічні бомбардувальники B-52 здійснили трансатлантичний переліт з повітряної бази у Північній Дакоті до Європи, де над Чорним і Балтійським морем їх перехопили російські Су-27.
Російські винищувачі перехопили бомбардувальники США над Чорним і Балтійським морями Фото: airforcetimes

Три літаки (60-0009/"HODOR 51″, 61-0038/"HODOR52″, 61-0005/"HODOR53″) перетнули Атлантичний океан двома рейсами: HODOR 51-52 досягли Британії першими, за ними майже через півгодини прилетів HODOR 53, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал The Aviationist.

Після цього HODOR 53 був перехоплений у міжнародному повітряному просторі поблизу Калінінградської області російськими винищувачами.

Така ж доля чекала і на HODOR 51-52 над Чорним морем – їх перехопили російські винищувачі, підняті з бази в окупованому Криму.

Це вже не перший випадок коли російські літаки перехоплюють американські, однак саме B-52 виконують операції над Балтійським і Чорним морями і перехоплюються російськими нечасто.

Нагадаємо, що 13 травні угорські винищувачі вперше підняли за тривогою, що надійшла з Об’єднаного протиповітряного центру НАТО у Німеччині, для перехоплення російського літака Ан-26, який порушив повітряний простір країн Балтії.

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18 06 2019 11:28
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