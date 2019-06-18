Російські винищувачі перехопили бомбардувальники США над Чорним і Балтійським морями
Три літаки (60-0009/"HODOR 51″, 61-0038/"HODOR52″, 61-0005/"HODOR53″) перетнули Атлантичний океан двома рейсами: HODOR 51-52 досягли Британії першими, за ними майже через півгодини прилетів HODOR 53, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал The Aviationist.
Після цього HODOR 53 був перехоплений у міжнародному повітряному просторі поблизу Калінінградської області російськими винищувачами.
Така ж доля чекала і на HODOR 51-52 над Чорним морем – їх перехопили російські винищувачі, підняті з бази в окупованому Криму.
Це вже не перший випадок коли російські літаки перехоплюють американські, однак саме B-52 виконують операції над Балтійським і Чорним морями і перехоплюються російськими нечасто.
Нагадаємо, що 13 травні угорські винищувачі вперше підняли за тривогою, що надійшла з Об’єднаного протиповітряного центру НАТО у Німеччині, для перехоплення російського літака Ан-26, який порушив повітряний простір країн Балтії.
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