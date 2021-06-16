Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії

Російські літаки летіли з вимкненими транспордерами без наданого плану польоту. При цьому пілоти не мали зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою
Два російські винищувачі "Су-35C" порушили повітряний простір Естонії в районі острова Хійумаа. Інцидент стався напередодні вранці.
Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Про це повідомляє естонське видання ERR.
 
Винищувачі перебували в повітряному просторі Естонії менше хвилини.
 
Російські літаки летіли з вимкненими транспордерами без наданого плану польоту. При цьому пілоти не мали зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.
 
У зв'язку з подією Міністерство закордонних справ Естонії викликало Тимчасового повіреного в справах Росії і вручило йому ноту.
 
Зазначимо, що це вже четвертий випадок порушення повітряного кордону Естонії російськими винищувачами цього року.
 
Раніше російські літаки два рази за день порушила повітряний простір Данії в районі острова Борнхольм. У зв'язку з інцидентом посла РФ у Копенгагені викликали до МЗС для пояснень.
 
Додамо, що в березні 2021 року російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України. Інцидент стався на ділянці кордону в Сумській області.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2021 14:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.