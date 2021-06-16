НОВИНИДва російські винищувачі "Су-35C" порушили повітряний простір Естонії в районі острова Хійумаа. Інцидент стався напередодні вранці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії
Російські літаки летіли з вимкненими транспордерами без наданого плану польоту. При цьому пілоти не мали зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Про це повідомляє естонське видання ERR.
Винищувачі перебували в повітряному просторі Естонії менше хвилини.
Російські літаки летіли з вимкненими транспордерами без наданого плану польоту. При цьому пілоти не мали зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.
У зв'язку з подією Міністерство закордонних справ Естонії викликало Тимчасового повіреного в справах Росії і вручило йому ноту.
Зазначимо, що це вже четвертий випадок порушення повітряного кордону Естонії російськими винищувачами цього року.
Раніше російські літаки два рази за день порушила повітряний простір Данії в районі острова Борнхольм. У зв'язку з інцидентом посла РФ у Копенгагені викликали до МЗС для пояснень.
Додамо, що в березні 2021 року російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України. Інцидент стався на ділянці кордону в Сумській області.
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16 06 2021 14:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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