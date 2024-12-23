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ПОЛІТИКА

російські залізниці стикаються з кризою через санкції та війну в Україні – Bloomberg

23 грудня 2024, 21:34
російські залізниці стикаються з кризою через санкції та війну в Україні – Bloomberg
Стоп росія
Водночас російський диктатор владімір путін запевняє, що економіка рф перебуває у доброму стані.

У росії з'являється все більше труднощів з доставленням товарів до Китаю через свою величезну східну залізничну мережу. Це означає, що в країні зростають економічні проблеми, які сталися через війну рф в Україні та санкції, попри запевнення москви, що в них все добре.

Про це пише Bloomberg

За інформацією пропагандистського видання "Тасс", АТ "Російські залізниці" минулого тижня схвалила скорочення на 30% своєї інвестиційної програми на 2025 рік через швидке зростання вартості запозичень. 

"Збільшення кількості вантажів, пов'язаних з війною, також посилює існуючі вузькі місця, в той час, як санкції впливають на транскордонні платежі. Ці фактори, разом з давніми логістичними проблемами, уповільнюють транспортування таких товарів, як вугілля і алюміній", - розповідають у виданні.

Водночас у московській компанії MMI Research наголосили, що в цьому році залізниця "переживає найглибший спад з часів кризи 2008-2009 років, і ця тенденція все ще зберігається".

"Ми припускаємо, що це пов'язано як з потребами армії - завантаженням мережі пріоритетними вантажами - так і з загостренням проблем з рухомим складом", - додали у повідомленні компанії.

У Bloomberg підкреслили, що ситуація, яка склалася, показує напруженість всередині рф, адже російська повномасштабна війна проти України триває вже майже 3 роки. 

Водночас російський диктатор владімір путін запевняє, що економіка рф перебуває у доброму стані.

"Все тримається на економіці. Ситуація нормальна, стабільна", - сказав він під час своєї щорічної телефонної розмови 19 грудня.

За його словами, інфляція "викликає занепокоєння", проте в 2024 році ВВП може зрости приблизно на 4%, в той час, як безробіття в країні перебуває на рекордно низькому рівні. 

"Для "Російських залізниць" картина не така райдужна. Перевізник, який часто запозичував кошти для інвестицій на відкритих ринках, зараз значною мірою закритий для них через санкції. Державна підтримка обмежена, оскільки Москва переорієнтувала свій бюджет на війну", - нагадали у виданні.

Відомо, що в останні роки росія сфокусувала свою торгівлю на Азію, розраховуючи на так звану залізничну мережу "Східного полігону". Вона має 14 тисяч кілометрів та з'єднує дві найдовші залізниці рф. 

"Мережа вже давно обтяжена затримками у завантаженні та неефективною інфраструктурою, але зараз вона зазнає ще більшого навантаження. Зрушення в бік Азії збільшило обсяги перевезень як до росії, так і з неї, а попит на колійний простір значно перевищує можливості системи - попри мільярди доларів, витрачені на модернізацію", - пояснили у Bloomberg.

Своєю чергою за інформацією MMI Research, обсяг вантажоперевезень "Російських залізниць" знизився на 5,2% в річному обчисленні в листопаді. 

Водночас директор з інвестицій московської компанії Astra Asset Management Дмитро Польовий наголосив, що "Російські залізниці" потребують покращення, частково коштом інвестицій.

"Загалом, залізниця і навантаження завжди є дзеркалом того, що відбувається в економіці", - додав він.

війназалізницясанкціі проти росіїросія окупанти

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