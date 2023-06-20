російські заводи Bosch можуть купити компанії з Китаю
Про це пише коммерсантъ із посиланням на джерела.
За словами джерела газети на ринку електроніки, знайомого з ходом переговорів, "активи вже придбала китайська Hisense".
Також зазначається, що у придбанні російських заводів Bosch зацікавлені китайські компанії, серед яких Midea і Hisense.
"Одне з джерел стверджує, що Hisense вже погодила покупку. У самому Bosch, втім, кажуть, що переговори ще не завершені", - йдеться у матеріалі.
За словами співрозмовника видання, на початку року Bosch "почав внутрішній тендер" і визначив основне коло претендентів, серед яких, крім Hisense, була, зокрема, китайська Midea, а також невідомий турецький інвестор.Також стало відомо, що нові санкції США остаточно забороняють General Electric обслуговувати турбіни ТЕС у росії.