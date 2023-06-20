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російські заводи Bosch можуть купити компанії з Китаю

20 червня 2023, 14:39
російські заводи Bosch можуть купити компанії з Китаю
джерело bosch-industrial

Про це пише коммерсантъ із посиланням на джерела.

За словами джерела газети на ринку електроніки, знайомого з ходом переговорів, "активи вже придбала китайська Hisense".

Також зазначається, що у придбанні російських заводів Bosch зацікавлені китайські компанії, серед яких Midea і Hisense.

"Одне з джерел стверджує, що Hisense вже погодила покупку. У самому Bosch, втім, кажуть, що переговори ще не завершені", - йдеться у матеріалі.

За словами співрозмовника видання, на початку року Bosch "почав внутрішній тендер" і визначив основне коло претендентів, серед яких, крім Hisense, була, зокрема, китайська Midea, а також невідомий турецький інвестор.

Також стало відомо, що нові санкції США остаточно забороняють General Electric обслуговувати турбіни ТЕС у росії.
РосіяКитайBosch

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