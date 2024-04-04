російські збройні сили майже повністю відновились – чиновник Держдепу

росія відновила свої збройні сили після величезних втрат під час вторгнення в Україну.

Про заявив представник Державного департаменту США Курт Кемпбелл, пише видання Defence News.

"Ми оцінили протягом останніх кількох місяців, що росія майже повністю відновилася у військовому плані", - заявив заступник держсекретаря США.

Але оцінка Курта Кемпбелла схоже суперечить оцінці Пентагону і американських союзників у Європі.

Наприкінці минулого місяця на зустрічі країн, які підтримують Україну, міністр оборони Ллойд Остін заявив, що росія зазнала понад 315 000 втрат під час війни.

Після скорочення американської допомоги, що призвело до нестачі боєприпасів на лінії фронту в Україні, російські війська просунулися вперед, але це також дорого коштувало, заявили в Пентагоні.

В інтерв'ю на початку цього року голова комітету національної безпеки Литви оцінив, що росії знадобиться від п'яти до семи років, щоб відновити свої сили для повномасштабної війни.

Проте москва різко збільшила витрати на оборону з 2022 року - до 6% національного ВВП у бюджеті на цей рік. Це зростання є частиною більш масштабних зусиль кремля, спрямованих на переведення своєї економіки, і зокрема оборонної промисловості, на військові рейки.

Частково це вдається завдяки підтримці Китаю, а також Північної Кореї та Ірану. Кемпбелл і ще один високопоставлений представник адміністрації, розмовляючи з журналістами цього тижня на умовах анонімності, заявили, що Китай допоміг своєму партнеру пережити економічні і військові невдачі за останні два роки.

"Ми дійсно бачимо, що КНР почала допомагати відновлювати російську оборонно-промислову базу, по суті, відновлюючи торгівлю з європейськими партнерами, яка припинилася після вторгнення росії", - сказав чиновник. Президент Джо Байден вчора висловив це занепокоєння в телефонній розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном, згідно з повідомленням Білого дому.

Успіх москви додав тиску на уряд у Києві, який цього тижня знизив призовний вік з 27 до 25 років на тлі втрат на фронті. Україна все ще сподівається на гігантське вливання американської допомоги, яке все ще затримується в Конгресі.

Спікер Палати представників Майк Джонсон поки що відмовляється ставити на голосування цей додаток до закону про національну безпеку, хоча нещодавно він дав зрозуміти, що це може відбутися за певних умов. Без нього Збройні сили України і надалі потребуватимуть нормованих боєприпасів і засобів протиповітряної оборони на лінії фронту і по всій країні.

Проте, це не означає, що лінія фронту знаходиться на межі колапсу, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Сі Кей Браун.

"Чи робить це більш складним, більш проблематичним для українців без додаткового озброєння - так", - сказав Браун на заході, організованому минулого тижня Групою письменників з питань оборони.

"Але вони здатні досить добре захищатися", - додав Браун.