росія вже вдалася до видачі старих запасів боєприпасів, які раніше вважалися непридатними для використання.

Останніми тижнями,брак артилерійських боєприпасіів у армії росії загострився настільки, що на багатьох ділянках фронту діють надзвичайні каральні норми.

Про це повідомляє Міноборони Британії у своєму звіти на основі даних британської розвідки.

“Це майже напевно було ключовою причиною того, що останнім часом жодне російське з’єднання не могло вести оперативно значущі наступальні дії”, – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, росія вже вдалася до видачі старих запасів боєприпасів, які раніше вважалися непридатними для використання. Указом президента рф від 3 березня встановлено заходи для Мінпромторгу щодо повноважень керівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які не виконують виробничих завдань.

“росія все частіше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, тому що вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовим уразливим місцем “спеціальної військової операції”, яка дедалі більше виснажується”, – зазначають у Міноборони Британії.