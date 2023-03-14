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російській армії критично бракує боєприпасів – британська розвідка

14 березня 2023, 13:56
російській армії критично бракує боєприпасів – британська розвідка
Фото:Facebook
росія вже вдалася до видачі старих запасів боєприпасів, які раніше вважалися непридатними для використання.

Останніми тижнями,брак артилерійських боєприпасіів у армії росії загострився настільки, що на багатьох ділянках фронту діють надзвичайні каральні норми.

Про це повідомляє Міноборони Британії у своєму звіти на основі даних британської розвідки.

“Це майже напевно було ключовою причиною того, що останнім часом жодне російське з’єднання не могло вести оперативно значущі наступальні дії”, – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, росія вже вдалася до видачі старих запасів боєприпасів, які раніше вважалися непридатними для використання. Указом президента рф від 3 березня встановлено заходи для Мінпромторгу щодо повноважень керівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які не виконують виробничих завдань.

“росія все частіше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, тому що вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовим уразливим місцем “спеціальної військової операції”, яка дедалі більше виснажується”, – зазначають у Міноборони Британії.

російська арміябоєприпасиокупантиРозвідка Британії

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