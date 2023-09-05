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російського генерала Суровікіна звільнили з-під варти – NYT

05 вересня 2023, 11:47
російського генерала Суровікіна звільнили з-під варти – NYT
джерело 24tv.ua
Генерала рф Суровікіна нібито звільнили з-під варти. Це сталося за кілька днів після смерті ватажка "вагнерівців" Євгена Прігожина.

російського генерала Сергія Суровікіна, якого затримали після заколоту Євгена Прігожина, нібито звільнили з-під варти у рф. 

Про це пише The New York Times.

Генерал Сергій Суровікін, якого прозвали "генерал Армагеддон" за його жорстоку тактику в Сирії і якого вважали союзником Пригожина, зник з поля зору громадськості в червні після того, як ватажок найманців виступив проти російського військового керівництва.

Американські офіційні особи кажуть, що генерал знав про майбутнє повстання "Вагнера", тож через кілька годин після його початку російська влада оприлюднила відео, на якому генерал Суровікін виглядав незручно, закликаючи найманців відступити.

Нині відомо, що генерала Суровікіна нібито звільнили через кілька днів після авіакатастрофи літака з Прігожиним. Зараз за ним поки що закріплено звання і технічно все ще є офіцером, але "кар'єрних перспектив у нього більше немає", стверджують джерела NYT.

Офіційні особи США кажуть, що хоча генерала Суровікіна, здавалося, офіційно звільнили з-під варти, досі незрозуміло, чи залишать за ним якісь обмеження, наприклад, на пересування.

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