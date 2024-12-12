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ПОЛІТИКА

російського мільярдера викрили у підробці документів для отримання громадянства Молдови

12 грудня 2024, 16:58
російського мільярдера викрили у підробці документів для отримання громадянства Молдови
Стоп росія
За даними журналістів, Ломакін підробив своє свідоцтво про народження, щоб довести, що його мати родом з Молдови.

російський мільярдер Сергєй Ломакін, статки якого оцінюються журналом Forbes у два мільярди доларів, подав заяву на отримання молдовського громадянства на підставі підроблених документів.

Про це йдеться в розслідуванні Black Box PLUS, яке наводить молдовський телеканал TV8.

За даними журналістів, Ломакін підробив своє свідоцтво про народження, щоб довести, що його мати родом з Молдови.

У досьє, поданому до Агентства публічних послуг, Ломакін вказав, що його мати Валентина Задорожна народилася в селі Проданешти Флорештського району.

Журналіст вирушив до вказаного села і на сільському кладовищі знайшов могили ймовірних бабусі та дідуся Ломакіна – Петра та Ніни Задорожніх.

Однак двоє селян, з якими він зустрівся, сказали, що у них немає дочки на ім'я Валентина.

Згодом журналісти отримали дані, згідно з якими, у Задорожніх дійсно була донька Валентина, але вона померла через 20 днів після народження, 25 жовтня 1949 року. Саме ця дитина, згідно з російським свідоцтвом про народження Ломакіна, є його матір'ю.

У розслідуванні йдеться, що Агентства публічних послуг викрило обман Ломакіна і відхилило його заяву на отримання громадянства.

Ломакін має тісні зв'язки з кремлівським режимом і забезпечує великий дохід до бюджету росії через свій бізнес. Зокрема, він є засновником кількох мереж магазинів: "Копейка", Modis, Fix Price та "ЦентрОбувь". Остання стала в 2014 році найбільшою в росії мережею з продажу взуття з прибутком понад 40 мільярдів рублів.

 У 2016 році Ломакін отримав судимість за шахрайство після того, як "ЦентрОбувь" взяла величезні кредити в банках і збанкрутувала.

Після цього Сергєй Ломакін втік з рф і був оголошений в розшук. У 2018 році кримінальну справу, порушену проти Ломакіна, було закрито, але він так і не повернувся до росії, оселившись на Кіпрі, отримавши там громадянство.

Після російського вторгнення в Україну Ломакін ризикував втратити кіпрське громадянство, оскільки влада країни почала масово вилучати паспорти, видані росіянам в рамках інвестиційних програм.

Ризик залишитися без європейського паспорта спонукав його шукати альтернативні рішення, що і привело Ломакіна в Молдову.

Молдовамільярдерросія окупанти

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