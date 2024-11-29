Київ каже, що кремль використовує полонених для тиску на президента Володимира Зеленського.

В Україні і росії залишаються тисячі військовополонених, яких держави ще не повернули додому.

Причина полягає в тому, що сторони часто не доходять згоди щодо обміну полоненими, пише The Wall Street Journal.

В росії перебувають близько 8 000 українських солдатів, а в Україні - до 5 000 росіян.

Журналісти пишуть, що країни не розголошують дані про кількість військовополонених.

У виданні поділилися, що Україна відчуває проблеми через те, що росіяни вже кілька місяців неухильно просуваються на східному фронті. У країні є нестача людей, а зима може ще сильніше погіршити ситуацію з українською енергетичною інфраструктурою, якщо росія почне атакувати її ще старанніше.

Журналісти додають, що повернення військовополонених додому стало однією з найбільш важких проблем України, адже росія намагається скористатися цим.

Україна і росія регулярно проводять обміни військовополоненими, але тисячі осіб все ще залишаються в "сірій зоні", серед них є і солдати, які потрапили в полон у перші дні повномасштабної війни.

Уряд України вдається до різних схем, щоб повернути своїх солдатів, навіть пропонує власних громадян, які були звинувачені у співпраці з росією, і кістки шпигуна радянської епохи, похованого на заході країни, розповіли журналісти. Журналісти розповіли, що сотні українців відбувають покарання за звинуваченням у співпраці з Росією в спеціальній в'язниці за 19 км від східної лінії фронту. У Києві стверджують, що десятки з них підписали документи про те, що вони згодні бути доправленими до росії, але досі в такий спосіб обміняли тільки одну людину.

Видання додає, що в Київ регулярно говорять про те, що москва тягне час і використовує військовополонених для тиску на президента Володимира Зеленського. Крім цього дружини і матері українських солдатів часто проводять демонстрації в Києві.

"Для росіян немає жодної різниці, чи перебувають їхні солдати в полоні. Їм нема з чим боротися із соціальними хвилюваннями. У нас же родичі постійно перебувають на вулицях, говорять, публікують інформацію і чинять тиск на урядові установи", - сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Також Україна звинувачує москву в тому, що країна намагається посіяти невдоволення серед родичів українських військовополонених і що їм телефонують абоненти з російських телефонних номерів, які закликають влаштовувати вуличні протести.

росія вважає, що Україна ставить нереальні умови для обміну військовополоненими, але російський чиновник, відповідальний за координацію обміну полоненими, не відповів на прохання про коментар, пише журнал.

Військовополонені та правозахисні групи говорять про те, що в російських в'язницях проводяться систематичні тортури.

Журналісти нагадують, що в липні один український солдат помер у російському полоні від закритої травми грудної клітки, завданої тупим предметом. Це підтвердили результати розтину, проведені в Україні.

Журналісти поспілкувалися з українським солдатом Артемом Вишняком, який 2,5 року перебуває в російському полоні. З'ясувалось, що його мати по 10 годин на день сиділа на знак протесту біля будівлі українського уряду разом із дружинами та матерями інших полонених українських військовослужбовців.

В Україні в центрі утримання російських військовополонених перебуває старший сержант Сергій Галкін, який є єдиним членом підрозділу з восьми осіб, який досі перебуває в полоні.

"Я застряг у сірій зоні. Кожен день ти живеш в очікуванні якоїсь відповіді", - сказав він журналістам.

В українському центрі утримання військовополонених, у якому перебуває Галкін, росіяни працюють у майстернях, виготовляючи меблі та сувенірні сумки з гаслами на кшталт "Я люблю Львів". Багато хто з полонених провів там понад рік в очікуванні обміну, пишуть жуорналісти.

"Ми не потрібні росії", - сказав журналістам 24-річний Руслан Абілов, який здався українським військам у жовтні 2022 року після п'яти днів перебування на передовій.