російську авіацію помітили поблизу берегів Аляски – Reuters

У повітряний простір США вони не заходили.

російські стратегічні бомбардувальники у супроводі винищувачів пролетіли над водами поблизу американського штату Аляска.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що російські Ту-95 летіли близько 9 годин у супроводі винищувачів СУ-30СМ. Вони пролетіли над Беринговим і Чукотським морями.



"Політ здійснювався відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору", - заявив командувач російської дальньої авіації генерал-лейтенант Сергій Кобилаш.

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) підтвердило, що виявило чотири російські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.