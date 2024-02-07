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російську авіацію помітили поблизу берегів Аляски – Reuters

07 лютого 2024, 16:09
російську авіацію помітили поблизу берегів Аляски – Reuters
Фото: evroua.com
У повітряний простір США вони не заходили.

російські стратегічні бомбардувальники у супроводі винищувачів пролетіли над водами поблизу американського штату Аляска.  

Про це пише Reuters.

Зазначається, що російські Ту-95 летіли близько 9 годин у супроводі винищувачів СУ-30СМ. Вони пролетіли над Беринговим і Чукотським морями.

"Політ здійснювався відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору", - заявив командувач російської дальньої авіації генерал-лейтенант Сергій Кобилаш.

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) підтвердило, що виявило чотири російські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.

 

Аляскавійна в Україніросія окупантиавіація рф

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