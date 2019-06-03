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Російську кіберспортивну команду не пустили в Україну на турнір, - ЗМІ

Участь у чемпіонаті візьмуть вісім команд з усіх основних регіонів, переможець отримає путівку на мейджор-турнір DreamLeague Season 11
Колектив по Dota 2 повинен узяти участь у StarLadder ImbaTV Minor.
Російську кіберспортивну команду не пустили в Україну на турнір, - ЗМІ Фото: Радянський спорт

Російську кіберспортивну команду Old But Gold не пустили в Україну, повідомляє "Лівий берег".

Команда не пройшла прикордонний контроль у повному складі, при цьому представники StarLadder (організації, яка проводить турнір у Києві) намагаються вирішити проблему Old But Gold з в'їздом в Україну.

StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor - турнір другого рівня в системі професійного сезону Dota Pro Circuit 2018/19. Участь у чемпіонаті візьмуть вісім команд з усіх основних регіонів, переможець отримає путівку на мейджор-турнір DreamLeague Season 11.

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06 03 2019 21:22
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