СПОРТ НОВИНИКолектив по Dota 2 повинен узяти участь у StarLadder ImbaTV Minor.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російську кіберспортивну команду не пустили в Україну на турнір, - ЗМІ
Участь у чемпіонаті візьмуть вісім команд з усіх основних регіонів, переможець отримає путівку на мейджор-турнір DreamLeague Season 11
Фото: Радянський спорт
Російську кіберспортивну команду Old But Gold не пустили в Україну, повідомляє "Лівий берег".
Команда не пройшла прикордонний контроль у повному складі, при цьому представники StarLadder (організації, яка проводить турнір у Києві) намагаються вирішити проблему Old But Gold з в'їздом в Україну.
StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor - турнір другого рівня в системі професійного сезону Dota Pro Circuit 2018/19. Участь у чемпіонаті візьмуть вісім команд з усіх основних регіонів, переможець отримає путівку на мейджор-турнір DreamLeague Season 11.
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06 03 2019 21:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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