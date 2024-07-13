російську нафтобазу у Ростовській області атакували безпілотники СБУ

На об'єкті зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів.

російську нафтобазу у Цимлянському районі Ростовської області росії атакували безпілотники СБУ.

Про це LB.ua повідомили поінформовані джерела.

“Саме дрони СБУ “запалили” бавовну на об'єкті, де зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тисяч кубометрів”, ‒ зазначили вони.

Для гасіння пожежі задіяли майже півсотні осіб та 14 одиниць техніки, пожежі присвоєно найвищий ранг складності.

Вночі місцеві мешканці почули вибух, після якого розпочалася сильна пожежа.