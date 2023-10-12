російську окупаційну армію поповнили понад 350 тисяч солдатів – Медведєв

У Міноборони рф назвали кількість укладених цього року контрактів на службу в армії.

Заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв заявив, що російську окупаційну армію 2023 року поповнили понад 350 тисяч контрактників.

Про це він говорив у четвер, 12 жовтня, на нараді з питань доукомплектування збройних сил рф, фрагмент з якої Медведєв опублікував у своєму Telegram-каналі.

"За даними Міністерства оборони, від 1 січня на поточну дату в інтересах об'єднаного угруповання військ було прийнято понад 357 тисяч осіб”, - повідомив цей поплічник путіна.

За його словами, до цієї кількості входять всі - ті, хто перебуває в запасі і відповідно уклав контракт, і ті, хто пішов служити як доброволець.

“Загалом темпи за набором на контракт непогані. Сподіваюся, що ми зуміємо їх зберегти і надалі", - прокоментував оголошені цифри так званої “прихованої мобілізації” Медведєв.