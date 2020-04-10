ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИФранцузька поліція і антикорупційна організація Tennis Integrity Unit (TIU) розслідують обставини матчу турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос") в парному розряді, однією з учасниць якого була росіянка Яна Сизикова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російську тенісистку підозрюють у договірному матчі на "Ролан Гаррос" -ЗМІ
Фото: firtka.if.ua
Як повідомляє WELT, увагу правоохоронців привернули ставки на матч першого кола, в якому Сизикова і американка Медісон Бренгл програли румунському дуету Патриція Марія Ціг - Крістіна-Андрея Міту з рахунком 6:7 (8:10), 4:6, передає Укрінформ.
Відзначається, що ставки були зроблені на те, що Сизикова і Бренгл віддадуть суперницям п'ятий гейм другої партії - в ньому Сизикова подавала і припустилася двох подвійних помилок, вони з Бренгл програли гейм під нуль.
Розслідування повинно прояснити, якою мірою тенісистки були залучені в передбачувану маніпуляцію
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 10 2020 16:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
- ВІДЕО Sony назвала дату виходу PlayStation 5
- ВІДЕО У Туреччині успішно випробували автомобіль, що літає
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ