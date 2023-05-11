російських олімпійських чемпіонок не допустили до змагань з фехтування
Росія заявила про відмову на участь у міжнародних турнірах з фехтування для трьох своїх відомих спортсменів.
Про це пише ТАСС.
Президент федерації Ільгар Мамедов сказав, що серед інших FIE не допустила до участі у змаганнях навіть олімпійських чемпіонок.
"FIE надіслала нам список шаблістів, яких вони можуть допустити на міжнародні старти, знайомих світу прізвищ у ньому немає. Ні Позднякової, Великої, Єгорян, Нікітіної, Ібрагімова, Решетнікова та багатьох інших перспективних сильних спортсменів", - заявив Мамедов.
FIE не допустила росіян і білорусів до змагань ще до рішення МОК.