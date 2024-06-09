російських резервів не вистачить для масштабних наступів на кількох напрямках – ISW

Крім того, рф приховує втрати на Харківському напрямку за допомогою фейкових озвучок відео військових.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, наявних резервів рф в 60 000 осіб, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках. Військове командування рф, імовірно, буде змушене вибрати одну основну дію під час очікуваного літнього наступу.

Експерти, посилаючись на українського військового оглядача Костянтина Машовця пишуть, що за останні 6-8 місяців окупанти накопичили в оперативних і стратегічних резервах щонайбільше 60 тис. осіб.

В ISW вважають, що ці резерви належним чином не навчили або не оснастили. Раніше росія використовувала їх в основному як резерви живої сили для переукомплектування та посилення підрозділів, які ведуть наступальні атаки.

Крім того, російські резерви оперативного та стратегічного рівнів навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як сили експлуатації другого ешелону, здатні проводити ефективні широкомасштабні загальновійськові напади.

"Цих, як повідомляється, обмежених російських резервів на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках. Російське військове командування, ймовірно, буде змушене вибрати одну основну дію під час очікуваного літнього наступу, якщо воно має намір використовувати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції", - написано в звіті.

Також стало відомо, що після нового наступу на Харківщину армія рф зазнала значних втрат особового складу. Щоб приховати реальний стан справ, Z-канали поширюють відео військових із фейковим озвученням, у яких спростовують втрати.