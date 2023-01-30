російських шпигунів затримали у Словенії

Підозрювані мають громадянство третьої країни, однак можуть належати до відомої "групи нелегалів гру".

Служба розвідки і безпеки Словенії затримала в Любляні двох іноземних громадян, які мали громадянство третіх країн і шпигували на користь росії, діючи в рамках так званої програми "нелегалів".

Зараз вони перебувають під арештом, пише словенське видання 24ur.com.

Підозрюваних затримали ще на початку грудня 2022 року. Саме тоді суд на підставі клопотання прокуратури країни прийняв рішення про їхній арешт.

За даними словенських ЗМІ, принаймні один із затриманих має громадянство Аргентини та діяв під фіктивним ім’ям. Вважається, що обоє шпигунів служили російській військовій розвідці гру та діяли в рамках складної програми, яку агенти контррозвідки Сполучених Штатів охрестили "нелегалами". Згідно з цією схемою російські агенти переважно мають фальшиві паспорти та громадянства третіх країн, найчастіше – Південної Америки.

У Словенії вони відкрили компанію, яка мала офіційно займатися перепродажем антикваріату. За неофіційною інформацією, шпигуни нібито проводили операції не лише в Словенії, а й за кордоном.

Тепер їм загрожує загалом до восьми років позбавлення волі за шпигунство та надання неправдивих даних при перетині кордону.