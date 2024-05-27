російських солдатів виховують на цитатах Сталіна – розвідка Британії

Міноборони рф випустило новий журнал політичного навчання для армії "Політрук", який має допомогти політрукам в політичному вихованні солдатів.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X( Twitter).

"Вступна стаття заступника міністра оборони генерал-полковника Віктора Горемикіна, який очолює управління, ясно показує, що новий журнал багато в чому спирається на спадщину військових видань радянських часів, спрямованих на політичне виховання військовослужбовців", - йдеться в дописі.

Розвідка додає, що в 2018 році в міноборони рф було створено головне політичне управління, адже тоді вважалося за необхідне знову запровадити політичну освіту армію.

Горемикін цитує Сталіна про важливість політичного виховання солдатів і необхідність смертельно ненавидіти ворога.

Російське військове видання пише, що ворог в Україні сьогодні той самий ворог, з яким боровся Радянський Союз, а саме "нацисти".

Карта України використовується для обґрунтування фактів, які ставлять під сумнів справжність української державності, а отже, і для виправдання вторгнення, йдеться у повідомленні.

"Журнал відображає політизоване використання історії, яке стало помітною рисою російської освітньої політики останніми роками, особливо після вторгнення в Україну, і продовжує пропагувати неправдиві наративи, які росія використовує, щоб ще більше вплинути на своїх військових та населення загалом", - пише британськ Міноборони.