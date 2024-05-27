Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російських солдатів виховують на цитатах Сталіна – розвідка Британії

27 травня 2024, 13:53
російських солдатів виховують на цитатах Сталіна – розвідка Британії
Міноборони рф випустило новий журнал політичного навчання для армії "Політрук", який має допомогти політрукам в політичному вихованні солдатів.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X( Twitter).

"Вступна стаття заступника міністра оборони генерал-полковника Віктора Горемикіна, який очолює управління, ясно показує, що новий журнал багато в чому спирається на спадщину військових видань радянських часів, спрямованих на політичне виховання військовослужбовців", - йдеться в дописі. 

Розвідка додає, що в 2018 році в міноборони рф було створено головне політичне управління, адже тоді вважалося за необхідне знову запровадити політичну освіту армію.

Горемикін цитує Сталіна про важливість політичного виховання солдатів і необхідність смертельно ненавидіти ворога. 

Російське військове видання пише, що ворог в Україні сьогодні той самий ворог, з яким боровся Радянський Союз, а саме "нацисти". 

Карта України використовується для обґрунтування фактів, які ставлять під сумнів справжність української державності, а отже, і для виправдання вторгнення, йдеться у повідомленні.

"Журнал відображає політизоване використання історії, яке стало помітною рисою російської освітньої політики останніми роками, особливо після вторгнення в Україну, і продовжує пропагувати неправдиві наративи, які росія використовує, щоб ще більше вплинути на своїх військових та населення загалом", - пише британськ Міноборони.

 
Сталінрозвідкаармія рф

Останні матеріали

Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Політика
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Переклад iPress – 27 травня 2024, 15:09
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 травня 2024, 11:36
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 травня 2024, 09:12
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється