російських спортсменів допустили до Азіатських ігор

Однак, медалі вони не отримають.

російських спортсменів допустили до участі хоч у якихось міжнародних змаганнях. Їм дозволили взяти участь в Азіатських іграх, але без знамен та без нагород.



Про це повідомляє Inside the Games.

Повідомляється, що російських спортсменів допустили до участі в Азіатських іграх у нейтральному статусі. Змагання відбудуться у китайському Ханчжоу з 23 вересня по 8 жовтня.



Організатори зголосилися допустити до Ігор лише 500 спортсменів із цих двох країн. Вони виступатимуть у нейтральному статусі та поза медальним заліком. Але участь у цих змаганнях допоможе спортсменам здобути ліцензії на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Раніше Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила низці спортсменів із білорусі та рф змагатися на чемпіонаті світу-2023 в італійському Мілані. Вони зобов'язані бути нейтральними, але мінімум щодо однієї фехтувальниці виникли сумніви.