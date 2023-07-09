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російських спортсменів допустили до Азіатських ігор

09 липня 2023, 10:25
російських спортсменів допустили до Азіатських ігор
Стоп росія
Однак, медалі вони не отримають.

російських спортсменів допустили до участі хоч у якихось міжнародних змаганнях. Їм дозволили взяти участь в Азіатських іграх, але без знамен та без нагород.

Про це повідомляє Inside the Games.

Повідомляється, що російських спортсменів допустили до участі в Азіатських іграх у нейтральному статусі. Змагання відбудуться у китайському Ханчжоу з 23 вересня по 8 жовтня.

Організатори зголосилися допустити до Ігор лише 500 спортсменів із цих двох країн. Вони виступатимуть у нейтральному статусі та поза медальним заліком. Але участь у цих змаганнях допоможе спортсменам здобути ліцензії на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Раніше Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила низці спортсменів із білорусі та рф змагатися на чемпіонаті світу-2023 в італійському Мілані. Вони зобов'язані бути нейтральними, але мінімум щодо однієї фехтувальниці виникли сумніви.

 

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