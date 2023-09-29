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російських спортсменів офіційно допустили до Паралімпіади-2024

29 вересня 2023, 17:23
російських спортсменів офіційно допустили до Паралімпіади-2024
Фото: З вільних джерел
Представникам держави-терористки дозволили виступити на майбутніх Паралімпійських іграх у Парижі.
російських спортсменів допустили до участі у Паралімпійських іграх 2024 року, які відбудуться в Парижі.
 
Відповідне рішення ухвалили 29 вересня на Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) у Бахрейні.
 

Проти повного призупинення членства російського національного паралімпійського комітету проголосували 74 члени МПК, 65 проголосували "за", ще 13 утрималися.

Після цього делегати проголосували за часткове відсторонення Паралімпійського комітету росії (90 – "за", 56 – "проти", шість – "утрималися").

Це означає, що російські спортсмени виступатимуть на Паралімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Літні Паралімпійські ігри у французькій столиці Парижі відбудуться від 28 серпня до 8 вересня 2024 року.

Варто зазначити, що представники держав-агресорок не брали участь у зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні, оскільки Міжнародний паралімпійський комітет усунув  російських і білоруських спортсменів після початку повномасштабного вторгнення рф до України.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ще не ухвалив остаточне рішення щодо того, чи будуть російські та білоруські спортсмени допущені до Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

 

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