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російським ПВК наказали підписувати контракт з Міноборони рф

11 червня 2023, 18:06
російським ПВК наказали підписувати контракт з Міноборони рф
москва міноборони рф паніка
Для отримання "правого статусу" всі приватни військові компанії повинні підписати контракт з російським оборонним відомством.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав приватним воєнним компаніям, які воюють проти України, до 1 липня підписати контракти з армією. 

Про це йдеться на сайті Міноборони рф.

Ця вимога стосується всіх приватних військових компаній, включно з ПВК "Вагнер". 

Таке рішення надасть "добровольчим загонам" необхідний правовий статус і забезпечує однаковий підхід до організації їхнього утримання і виконання завдань на передовій, а також "сприятиме підвищенню бойових можливостей і ефективності Збройних сил росії".

Наказ дає можливість всім добровольцям укладати контракт або з добровольчими загонами, або з Міністерством оборони рф, тим самим стаючи контрактниками ЗС росії.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його структура не буде підписувати жодні контракти з російським міноборони.

На питання, кому підпорядковується ПВК "Вагнер" і особисто Пригожин, він відповів, що верховному головнокомандувачу рф путіну.

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