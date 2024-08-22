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російським заводам загрожує банкрутство через заборону ЄС і Китаю постачати важливу сировину

22 серпня 2024, 21:16
російським заводам загрожує банкрутство через заборону ЄС і Китаю постачати важливу сировину
Фото: gettyimages.com
Матеріал використовують в автомобільній галузі, будівельних підприємствах і виробництві побутової техніки.

Промисловим підприємствам рф загрожують банкрутства і зупинення виробництва через неможливість закуповувати критично важливу хімічну сировину за кордоном. 

Про це повідомляє газета The Moscow Times, посилаючись на лист, який направили до уряду 20 великих компаній рф, у тому числі представники автомобільної галузі, будівельні підприємства та виробники побутової техніки.

Лист був направлений на ім'я голови російського Мінпромторгу Антона Аліханова.

Через 14-й пакет санкцій Євросоюзу в росію припинилися поставки поліметиленфенілізоціанатів, які використовуються у виробництві монтажних пін, герметиків, наливних підлог, труб, комплектуючих холодильників і автозапчастин. 

Матеріал росія сама не виготовляє і має залежність від імпорту на 100%. 

Постачальники зі США, Європи та Японії припинили відвантаження, пізніше приєднався і Китай. 

Найбільший виробник МДІ з КНР Wanhua Chemical Group оголосив про повну зупинку поставок до Росії. Спроба домовитись із Саудівською Аравією успіхом не увінчалася, скаржаться промисловці: Sadara Chemical не підтвердила можливість відвантажень до росії. 

"Це рішення стало потрясінням для галузі, оскільки з урахуванням обмеженості складських запасів в учасників ринку та обмеженого терміну зберігання МДІ збереження цієї ситуації протягом кількох найближчих місяців спричинить ризики зупинки та банкрутства діючих виробництв", -написано у листі. 

Виконавчий директор асоціації НАППАН Олексій Горохов підтвердив, що "на ринку вже почалася паніка". Адже створити запаси МДІ неможливо технічно, оскільки він швидко розкладається, а наявних запасів вистачить лише на два місяці, а можливості налагодити сірі схеми дуже обмежені, пояснює експерт. 

"Втрата від недопостачання цього компонента буде величезною. Його замінити в більшості сфер застосування нема чим Зрештою, це робочі місця, це люди, які мають отримувати зарплату, але підприємства не зможуть її забезпечити", - заявив Горохов. 

Без матеріалу МДІ неможливо виготовити піну, з якої робиться теплоізоляція, проте постраждають не лише будівельні компанії, а і, наприклад, виробники холодильників, розказав Антон Гуськов, офіційний представник РАТЕК.

"У нас МДІ не виробляється, а якщо і виробляється, то в незначних кількостях і в непридатній для побутової техніки якості", - каже Гуськов. 

Запуск власного виробництва МДІ був включений до програми розвитку промисловості ще у 2014 році, але за 10 років жоден повноцінний завод в росії так і не був побудований.

Представники промислових компаній у листі просять терміново вирішити питання на "всіх рівнях взаємодії" з Китаєм щодо відновлення прийому замовлень на МДІ, а також допомогти домовитися із Саудівською Аравією. Крім того, вони вказують на необхідність вирішити проблеми з проведенням оплати за МДІ у банках Китаю.

 

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