російський алюмінієвий гігант "Русал"може втрати третину експорту через нові санкції – Bloomberg

Санкції можуть вплинути щонайменше на 1,5 млн тонн річного обсягу продажів компанії.

російський алюмінієвий гігант "Русал" побоюється, що до 36% його продажів можуть опинитися під загрозою унаслідок санкцій, запроваджених США і Великою Британією.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до компанії.

За попередніми оцінками "Русала", санкції можуть вплинути щонайменше на 1,5 млн тонн річного обсягу продажів, порівняно з виробництвом у 3,8 млн тонн торік та продажами у 4,2 млн тонн відповідно.

"Як наслідок, "Русал" може бути змушений скоротити виробництво", – підкреслило джерело, порівнявши ситуацію зі світовою фінансовою кризою, яка різко вдарила по попиту у 2008 році.

"Ця оцінка розходиться з думкою більшості західних аналітиків, які стверджують, що санкції проти російських металів, запроваджені в п'ятницю, матимуть обмежений вплив на попит і пропозицію на світовому ринку", – додає Bloomberg.

США і Великобританія заборонили постачання нового алюмінію, міді та нікелю російського виробництва на біржі, включаючи Лондонську біржу металів, але санкції не забороняють продавати метал від виробників трейдерам або споживачам.

Одним з найбільших клієнтів "Русала" є Glencore, яка має давній контракт на купівлю великих обсягів його продукції.

Як зазначає джерело Bloomberg, "Русал" побоюється, що Glencore скористається санкціями, щоб послатися на форс-мажорні обставини або спробує домовитися про знижену ціну на метал.

Натомість пресслужба "Русала" відмовилася від коментарів агентству.