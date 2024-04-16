Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російський алюмінієвий гігант "Русал"може втрати третину експорту через нові санкції – Bloomberg

16 квітня 2024, 19:55
російський алюмінієвий гігант
фото з відкритих джерел
Санкції можуть вплинути щонайменше на 1,5 млн тонн річного обсягу продажів компанії.

російський алюмінієвий гігант "Русал" побоюється, що до 36% його продажів можуть опинитися під загрозою унаслідок санкцій, запроваджених США і Великою Британією.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до компанії.

За попередніми оцінками "Русала", санкції можуть вплинути щонайменше на 1,5 млн тонн річного обсягу продажів, порівняно з виробництвом у 3,8 млн тонн торік та продажами у 4,2 млн тонн відповідно.

"Як наслідок, "Русал" може бути змушений скоротити виробництво", – підкреслило джерело, порівнявши ситуацію зі світовою фінансовою кризою, яка різко вдарила по попиту у 2008 році.

"Ця оцінка розходиться з думкою більшості західних аналітиків, які стверджують, що санкції проти російських металів, запроваджені в п'ятницю, матимуть обмежений вплив на попит і пропозицію на світовому ринку", – додає Bloomberg.

США і Великобританія заборонили постачання нового алюмінію, міді та нікелю російського виробництва на біржі, включаючи Лондонську біржу металів, але санкції не забороняють продавати метал від виробників трейдерам або споживачам.

Одним з найбільших клієнтів "Русала" є Glencore, яка має давній контракт на купівлю великих обсягів його продукції.

Як зазначає джерело Bloomberg, "Русал" побоюється, що Glencore скористається санкціями, щоб послатися на форс-мажорні обставини або спробує домовитися про знижену ціну на метал.

Натомість пресслужба "Русала" відмовилася від коментарів агентству.

експортвійна в Україніросія окупантиСанкції проти рф

Останні матеріали

Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Політика
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 14:04
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Політика
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 11:43
росіяни повільно просуваються. Хоча й зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються. Хоча й зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 06:22
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Політика
Коаліція лиходіїв. Напад Ірану на Ізраїль – лише одна кампанія в набагато більшому конфлікті – Еліот Коен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 16:32
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Політика
Подвійні стандарти Сполучених Штатів у захисті союзників. Як створюються передумови для розповсюдження ядерної зброї – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 11:35
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Політика
Союзники можуть збивати дрони та ракети націлені на Ізраїль на території інших країн. Тоді чому це не можна робити для України?
Переклад iPress – 15 квітня 2024, 08:48
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Політика
Захід дуже сильно облажався. Україні бракує пілотів для F-16 та ППО для захисту електростанцій – Том Купер
Переклад iPress – 14 квітня 2024, 15:55
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Політика
Республіканська партія – партія путіна. Поглинання її росіянами – чи не найуспішніша операція впливу в історії – The Bulwark
Переклад iPress – 12 квітня 2024, 15:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється