російський авіаудар по Харкову: ЄС закликає до зняття обмежень на зброю

У Євросоюзі шоковані атакою.

Вчора росія завдала авіаударів по Харкову, внаслідок чого загинули щонайменше 6 людей і ще 97 постраждали. У Євросоюзі шоковані атакою.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Шокуюча кількість жертв від російських бомб, скинутих учора на житловий будинок у Харкові", - написав він.

Борель наголосив, що саме тому під час неформальних зустрічей із міністрами ЄС Україна знову попросила зняти обмеження на використання західної зброї з метою самооборони.

У другій частині посту він написав, що тих російських журналістів, які публікують правдиві новини про війну, зараз засуджують до ув'язнення.

"ЄС засуджує використання законів про цензуру для криміналізації та ув'язнення тих, хто виступає проти війни та викриває російські звірства", - наголосив голова дипломатії ЄС.

Нагадаємо, що сьогоднішнє звернення президент України Володимир Зеленський почав з удару по Харкову.

У своїй промові він звернувся до США, Британії, Франції та Німеччини із закликом дати Україні дозвіл на далекобійність, а також далекобійні снаряди та ракети.

Він зазначив, що очищення українського неба від російських КАБів буде сильним кроком, щоб примусити рф шукати закінчення війни та справедливий мир.

Президент наголосив, вищевказані рішення не можна відкладати, бо ці рішення - це саме те, що може найбільш правильно вплинути на події.