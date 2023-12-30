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ПОЛІТИКА

російський Бєлгород під масованим обстрілом. Є загиблі і поранені

30 грудня 2023, 14:55
російський Бєлгород під масованим обстрілом. Є загиблі і поранені
Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах в російському Бєлгороді.

російське місто Бєлгород і його центр зазнало масованого обстрілу.

Про це повідомляють губернатор Вʼячеслав Гладков та низка місцевих медіа.

Обстріл ймовірно вівся ракетами і безпілотниками. Місцева влада у всьому звинувачує Збройні сили України. Судячи з фото та відео, прильотів там багато — місто все в чорному диму, горять автівки і палають будівлі.

Попередньо відомо про 4 загиблих і 7 поранених. Гладков стверджує, що серед загиблих є двоє дітей.

Наразі в місті лунає повітряна тривога.

Бєлгородська область росії розташована біля кордону з Україною і межує з Харківською, Сумською та Луганською областями. росіяни часто скаржаться на атаки у своїх прикордонних регіонів.

Бєлгородатака

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