Російський Boeing-738 пролетів над Україною Дозвіл було надано через ймовірність аварійної ситуації під час польоту, яка могла виникнути через грозову хмарність над Україною, Польщею та Білоруссю

Літак Boeing-738 російської авіакомпанії "Глобус" 7 серпня отримав від "Украероцентру" дозвіл на використання повітряного простору України у зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.

"Російське судно, яке здійснювало переліт з італійського міста Барі до Москви, знаходилося в українському повітряному просторі 26 хвилин", - повідомляє прес-служба "Украероруху". "Украерорух" нагадує, що згідно з рішенням Державної авіаційної служби України, літакам, у тому числі й російським, може бути дозволений вхід у повітряний простір України у аварійних ситуаціях.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію