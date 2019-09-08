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Російський Boeing-738 пролетів над Україною

Дозвіл було надано через ймовірність аварійної ситуації під час польоту, яка могла виникнути через грозову хмарність над Україною, Польщею та Білоруссю
Літак Boeing-738 російської авіакомпанії "Глобус" 7 серпня отримав від "Украероцентру" дозвіл на використання повітряного простору України у зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.
Російський Boeing-738 пролетів над Україною

"Російське судно, яке здійснювало переліт з італійського міста Барі до Москви, знаходилося в українському повітряному просторі 26 хвилин", - повідомляє прес-служба "Украероруху".

"Украерорух" нагадує, що згідно з рішенням Державної авіаційної служби України, літакам, у тому числі й російським, може бути дозволений вхід у повітряний простір України у аварійних ситуаціях.

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