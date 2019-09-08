CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛітак Boeing-738 російської авіакомпанії "Глобус" 7 серпня отримав від "Украероцентру" дозвіл на використання повітряного простору України у зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російський Boeing-738 пролетів над Україною
Дозвіл було надано через ймовірність аварійної ситуації під час польоту, яка могла виникнути через грозову хмарність над Україною, Польщею та Білоруссю
"Російське судно, яке здійснювало переліт з італійського міста Барі до Москви, знаходилося в українському повітряному просторі 26 хвилин", - повідомляє прес-служба "Украероруху".
"Украерорух" нагадує, що згідно з рішенням Державної авіаційної служби України, літакам, у тому числі й російським, може бути дозволений вхід у повітряний простір України у аварійних ситуаціях.
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