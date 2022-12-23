російський депутат подає до суду на путіна, бо той назвав війну "війною"

За сказані слова путіна можна "притягнути до встановленої законом відповідальності за поширення фейків про дії російської армії"

Міський депутат петербурзького МУ "Смольнинське" Микита Юфєрьов звернувся до генпрокурора Краснова і глави МВС Колокольцева з проханням перевірити виступ путіна на прес-конференції.

Він вважає, що за сказані слова путіна можна "притягнути до встановленої законом відповідальності за поширення фейків про дії російської армії", передає Уніан.

"За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей", - заявив депутат.

Нагадаємо, путін на своїй останній прес-конференції назвав війну "війною" і заявив, що "наша мета - не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми до цього прагнемо і будемо прагнути".

Раніше держдума рф прийняла законопроект, що знімає кримінальну відповідальність за злочини, вчинені на окупованих територіях України, якщо вони були вчинені заради "захисту інтересів росії". Так російська влада хоче зробити перебування в Україні "більш привабливим" для окупантів.

Також на росії вважається протизаконним вживати слово "війна" замість формулювання "спеціальна військова операція". Називати війну "війною" на думку російських депутатів, є дискримінацією російської армії.