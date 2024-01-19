російський добровольчий корпус влаштував засідку в Брянській області

Розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника у Суземському районі.

російський добровольчий корпус влаштував засідку на транспорт військових рф у Брянській області. Внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Telegram-каналі “РДК”.

“18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області. Кадри об'єктивного контролю будуть згодом”, - написали представники “РДК”.

Водночас вони привели скріншот повідомлення військових рф, які кажуть, що серед них є загиблі та поранені. Засідка була влаштована на вантажівку “Урал МО”. добровольчий корпус провів атаку, після чого відступив. Загиблих та поранених з місця події забирали прикордонники.