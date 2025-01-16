російський дрон летів неподалік від місця перемовин Стармера та Зеленського – The Guardian

Зеленський пообіцяв росіянам "передати привіт" у відповідь на атаку

росія удень 16 січня дронами атакувала Київ, зокрема, один із безпілотників пролітав повз Маріїнський палац, де президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер давали спільну пресконференцію за підсумками зустрічі.

Про це написала The Guardian.

Як поінформувала газета, поблизу місця зустрічі політиків працювала протиповітряна оборона, у палаці було чутно звуки "перекатів грому".

Стармер на пресконференції наголосив, що з огляду на цю дронову й інші атаки на Україну нелегітимний президент рф володимир путін не демонструє ознак прагнення до миру.

"Цей дроновий удар – це просто нагадування про те, що Україна бачить кожного дня, і нагадування про те, що ця війна принесена російською агресією, це не просто незаконна війна", – сказав британський прем'єр.

Зеленський також відреагував на сьогоднішню атаку.

"Ми передамо привіт їм також", – заявив український президент.