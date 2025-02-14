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російський дрон на ЧАЕС пошкодив зовнішню оболонку укриття – МАГАТЕ

14 лютого 2025, 21:21
російський дрон на ЧАЕС пошкодив зовнішню оболонку укриття – МАГАТЕ
ЧАЕС. Фото: Наталія Дихно
Наразі триває обстеження стану внутрішньої оболонки.

Після атаки БпЛА рф на оболонку захисної арки Нового безпечного конфайнменту об’єкта "Укриття" 4 енергоблоку ЧАЕС було пошкоджено зовнішню оболонку. 

Про це повідомило МАГАТЕ.

"Команда МАГАТЕ змогла побачити пролом у зовнішньому шарі НБК, що стався після детонації. Додаткова інформація від українського регулюючого органу, отримана сьогодні вранці, підтвердила, що зовнішня оболонка арки НБК зазнало пошкоджень, і наразі тривають обстеження для визначення стану внутрішньої оболонки", - йдеться в заяві. 

В агентстві додали, що команда, яка базується на станції, почула вибух о 01:50 ранку за місцевим часом, і бачила з кімнат їхнього гуртожитку дим і пожежу після влучання безпілотника в арку. 

Вже за кілька хвилин на місце події прибули працівники пожежної охорони і транспортні засоби, аби загасити полум'я, яке ще кілька годин після цього можна було бачити з перервами. 

"Як поінформували команду МАГАТЕ, рівні радіації всередині та зовні будівлі НБК залишаються нормальними та стабільними. Повідомлень про постраждалих не надходило", - написали в МАГАТЕ. 

Після скасованої на цьому тижні ротації персоналу МАГАТЕ, яка базується на окупованій ЗАЕС, генеральний директор Рафаель Гроссі "перебуває в контакті з обома сторонами з метою забезпечення безпечного проїзду груп агентства якнайшвидше".

Раніше ми писали, що в ніч на 14 лютого російський дрон влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

 

МАГАТЕЧАЕСвійна в Україні

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