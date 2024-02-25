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російський дрон з'явився над кортежем МЗС Німеччини на Миколаївщині

25 лютого 2024, 17:47
російський дрон з'явився над кортежем МЗС Німеччини на Миколаївщині
Анналена Бербок Фото: DW
Такі польоти ворожих розвідувальних безпілотників зазвичай супроводжуються прямим авіаударом російської армії.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок змушена була перервати свій візит на Миколаївщину через появу біля її кортежу російського безпілотника. 

Про це повідомив репортер AFP, який супроводжував міністерку.

Попередження про безпілотник надійшло, коли Бербок мала відвідати водоочисні споруди, побудовані за підтримки Німеччини неподалік від лінії фронту. 

Ворожий дрон певний час слідував за броньованим кортежем очільниці МЗС Німеччини, але зрештою розвернувся. Проте з міркувань безпеки подальшу поїздку було скасовано.

Такі польоти розвідувальних безпілотників зазвичай супроводжуються прямим авіаударом російської окупаційної армії.

На Миколаївщині оголосили повітряну тривогу і закликали негайно шукати безпечне місце в найближчому укритті.

Кортеж міністерки та її делегація від’їжджав на великій швидкості – у такій ситуації  "найбезпечнішим варіантом" було продовжувати рух, заявили в делегації.

"Візит на водопровідну станцію довелося передчасно скасувати з міркувань безпеки", – наводить заяву МЗС Німеччини видання Bild.

Миколаївська областьБербоквійна в Україніросія окупанти

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