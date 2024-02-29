російський диктатор путін заявив про намір продовжувати війну проти України

Цього разу путін війну в Україні назвав "війною".

Президент росії владімір путін заявив, що "ми зробимо все", щоб вирішити всі завдання "спеціальної військової операції" в Україні.

Про це господар кремля сказав під час звернення 29 лютого.

путін вихваляв свої війська, стверджуючи, що їхні бойові можливості багаторазово збільшилися.

За його словами, російські частини "міцно володіють ініціативою" на полі бою, наступають на цілій низці оперативних напрямків та "звільняють" нові території.

"Не ми розпочали цю війну на Донбасі. Але, як уже неодноразово говорив, ми зробимо все, щоб її закінчити, викорінити нацизм, вирішити всі завдання "спеціальної військової операції", – наголосив президент рф.