російський диктатор путін зробив заяву про "завершення" війни проти України

Диктатор наголосив, що у росії начебто "немає бажання воювати нескінченно".

Президент росії путін заявив, що його держава начебто хоче завершити війну проти України, однак на своїх умовах.

Про це російський диктатор сказав на зустрічі з пораненими російськими окупантами.

"Суть проблеми – не в Україні, а в тих, хто руками України намагається знищити росію. Ось, у чому проблема. Але в них нічого не вийде. Це просто виключено", – переконаний путін.

Він також вигадав, що начебто настає усвідомлення цього і змінюється риторика.

"Ті, хто ще вчора казали, що треба завдати стратегічної поразки росії, тепер вже шукають висловлювання щодо того, як би швидше завершити конфлікт. І ми теж хочемо завершити конфлікт, при чому якомога швидше, тільки на наших умовах", – зазначив господар кремля.