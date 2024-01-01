російський диктатор путін зробив заяву про "завершення" війни проти України
Президент росії путін заявив, що його держава начебто хоче завершити війну проти України, однак на своїх умовах.
Про це російський диктатор сказав на зустрічі з пораненими російськими окупантами.
"Суть проблеми – не в Україні, а в тих, хто руками України намагається знищити росію. Ось, у чому проблема. Але в них нічого не вийде. Це просто виключено", – переконаний путін.
Він також вигадав, що начебто настає усвідомлення цього і змінюється риторика.
"Ті, хто ще вчора казали, що треба завдати стратегічної поразки росії, тепер вже шукають висловлювання щодо того, як би швидше завершити конфлікт. І ми теж хочемо завершити конфлікт, при чому якомога швидше, тільки на наших умовах", – зазначив господар кремля.