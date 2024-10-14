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російський флот не може вплинути на перебіг бойових дій – спікер ВМС ЗСУ

14 жовтня 2024, 16:53
російський флот не може вплинути на перебіг бойових дій – спікер ВМС ЗСУ
Фото: rbc.ua
Плетенчук каже, що в Азовському морі кораблів РФ немає, оскільки воно – під вогневим контролем ВМС.
Флот країни-агресора рф зараз не може впливати на перебіг бойових дій в Україні.
 
Про це  в ефірі національного телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
 
Він розповів, що в Чорному морі залишається два підводні човни – носії крилатих ракет, але зараз їхній основний функціонал – охорона пунктів базування в Новоросійську.
 
"В Азові, як і раніше, ворожих кораблів не спостерігається – через побоювання [РФ] їх втратити. Тому що Азовське море знаходиться під вогневим контролем ВМС ЗСУ", – продовжив Плетенчук. 
 
Відповідаючи на запитання, яка частина флоту рф становить реальну загрозу для України, він зазначив:
 
"Який би не був ступінь готовності й кількість одиниць, вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може. Навіть незважаючи, що деякі одиниці могли б перекинути внутрішніми водами, вони цього робити не будуть, тому що не можуть дати ради навіть тим одиницям, що в них залишаються в Чорному морі, у Чорноморському флоті, який фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні. Що стосується інших акваторій, як, наприклад, Середземномор’я, то звідти вони сюди так само не можуть потрапити. Що стосується Каспію, з яким у росіян є [Волго-Донський] канал, який з'єднує, то вони його для цього сполучення не використовують", – додав речник ВМС ЗСУ. 
російська агресіявійна в Україніфлот рф

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