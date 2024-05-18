російський флот став майже посміховиськом – The Telegraph

росії не вистачає жорсткої сили на морі, щоб справді вплинути на ситуацію.

Нещодавно москва і Пекін оголосили про створення "спільної комісії з розвитку Північного морського шляху". Багато аналітиків, в тому числі з Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень, вважають, що це більше вигідно Сі, ніж путіну, але в будь-якому випадку, бажання росії використовувати Крайню Північ для діяльності в сірій зоні буде тільки зростати.

Про це повідомляє The Telegraph.

Так званий "темний флот" танкерів, що контрабандою перевозять російську нафту, зараз налічує 1400 одиниць і продовжує нехтувати міжнародними морськими конвенціями, використовуючи при цьому небезпечні й часто незастраховані судна. В Африці та Індії з'являються нові, неперевірені реєстри та страхові компанії для прикриття цієї діяльності, в той час як ті, хто намагається відвантажувати нафту легально (за ціною, нижчою за узгоджену), стикаються з непослідовною бюрократією з боку органів влади країн G7, США, ЄС та Великої Британії.

"Проте серед усієї цієї російської активності в сірій зоні є привід для оптимізму: їхні слабкі дії в морському середовищі, коли операції стають звичайними. У Чорному морі 25% російських кораблів були потоплені або пошкоджені", — зазначає газета.

Аналіз потоплення флагмана "Москва" Збройними силами України показав майже повну відсутність базових заходів протиповітряної оборони, не кажучи вже про посилені заходи військово-морського флоту, що перебуває у стані війни. Він був потоплений ракетами класу "земля-земля", але з тих пір не менш ефективними виявилися надводні кораблі без екіпажу, такі як Magura V5, що коштувало москві понад 500 мільйонів доларів у вигляді втрачених кораблів.

Тут є три хороші новини для Заходу. По-перше, Чорноморський флот росії зараз майже повністю неефективний. Поки у них ще є ракети "Калібр", їх не можна повністю списувати з рахунків, але наразі їхній бойовий дух має бути на дні. Те, що вони не впроваджують інновацій і не набувають досвіду перед обличчям атак, є чіткою ознакою цього.

По-друге, слідом за цим, російські спроби заблокувати вихід кораблів з Чорного моря продовжують зазнавати невдачі. Це хороша новина як для українського експорту, так і для країн на іншому березі, які від нього залежать.