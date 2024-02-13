російський флот танкерів не може завантажувати нафту через санкції – Bloomberg
Значна частина величезного флоту танкерів, які росія використовує для доставки своєї нафти, зупиняється під тиском санкцій США.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
З 50 танкерів, на які наклали санкції з 10 жовтня, 21 не завантажували вантаж, згідно з даними Bloomberg.
"18 суден завантажили вантаж. З них дев'ять були човниковими кораблями, а інші дев'ять збирали вантажі у звичайному режимі після того, як їх додали до списку... Залишається 31 судно. З них сім навіть до санкцій простоювали, а три, можливо, незабаром завантажаться. Залишається 21, яке не завантажувало вантаж після накладення санкцій", – пише агентство.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, це призвело до різкого зростання вартості фрахту та зниження цін на російську нафту.