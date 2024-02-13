російський флот танкерів не може завантажувати нафту через санкції – Bloomberg

Це свідчить про те, що жорсткіші заходи західних регуляторів можуть починати мати відчутний вплив на москву.

Значна частина величезного флоту танкерів, які росія використовує для доставки своєї нафти, зупиняється під тиском санкцій США.



Про це повідомляє агентство Bloomberg.

З 50 танкерів, на які наклали санкції з 10 жовтня, 21 не завантажували вантаж, згідно з даними Bloomberg.



"18 суден завантажили вантаж. З них дев'ять були човниковими кораблями, а інші дев'ять збирали вантажі у звичайному режимі після того, як їх додали до списку... Залишається 31 судно. З них сім навіть до санкцій простоювали, а три, можливо, незабаром завантажаться. Залишається 21, яке не завантажувало вантаж після накладення санкцій", – пише агентство.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, це призвело до різкого зростання вартості фрахту та зниження цін на російську нафту.