російський газ продовжує транзит через Україну, незважаючи на бої в Курській області

Як зазначили у відомстві, "Газпром" продовжить транспортування газу через Україну в Європу.

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему проходить у штатному режимі.

Про це заявив "Оператор ГТС України", повідомляє Reuters.

Як зазначили у відомстві, "Газпром" продовжить транспортування газу через Україну в Європу. Це відбуватиметься попри повідомлення щодо того, що у російській Курській області тривають бої нібито між українськими військовими та росіянами.

За даними українського оператора, в четвер очікується транспортування 41,6 мільйона кубометрів газу з росії до Європи через Україну.

Повідомляється, що "Газпром" заявив, що відправить 39,4 млн кубометрів газу в Європу через Україну в середу, в порівнянні з 42,4 млн кубометрів у вівторок.

Варто зауважити, що кожного дня через Суджу проходило близько 42 мільйонів кубометрів газу. Загальний річний обсяг транзиту становить близько 14 мільярдів кубометрів.

"Станом на 13:00 за київським часом (10:00 за Гринвічем) газ транспортується європейським споживачам у звичайному режимі, без будь-яких змін. Номінації були підтверджені, і фізичний потік газу підтримується", - повідомив оператор.

Нагадаємо, сьогодні вранці у соцмережах почала ширитись інформація щодо того, що нібито українські військові взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області рф.

Вона є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну, та єдиною точкою, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських. Адже у 2022 році Оператор ГТС припинив прийом газу з росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка" - вона забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС.