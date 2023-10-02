російський льотчик здався посольству США

Чоловік відправився нібито на відпочинок в дружню країну, а там вже зв'язався з американськими дипломатами.

Військовослужбовець авіаційної ескадрильї Росгвардії Гавриченко разом зі своєю сім'єю вирушив у відпустку в Дубай, де здався посольству США. Він заявив, що втомився воювати та підтвердив свою готовність до співпраці.



Про це повідомляє російський Telegram-канал Досье шпиона.

Сьогодні, 2 жовтня, стало відомо про новий випадок втечі російського льотчика - військовослужбовця авіаційної ескадрильї Росгвардії старшого лейтенанта Гавриченка на позивний Гавр.



Зазначається, що Гавриченко наслідував приклад льотчика 319-го окремого вертолітного полку капітана Максима Кузьмінова, який викрав гелікоптер Мі-8АМТШ і отримав за це винагороду в розмірі 500 тисяч доларів США, притулок і нові документи для себе та сім'ї, а також льотчика 15-ї бригади армійської авіації лейтенанта Дмитра Мішова, який утік до Литви.

Однак, витоки втечі Гавра лежать у його курсантському минулому, а точніше в його другові - лейтенанті Антоні Васильєві.

Васильєв Антон - льотчик 610-го центру бойового застосування і перенавчання льотного складу,який втік з росії після початку повномасштабного вторгнення. Наразі він проживає в Лос-Анжелесі. Вільний час проводить біля басейну, займається організацією зборів для української армії і, ймовірно, ділиться службовою інформацією з представниками Пентагону.

Про вчинок Гавриченка стало відомо в його авіаційній ескадрильї в Росгварії. Наразі ФСБ проводить активні розгляди щодо обставин втечі льотчика. Тривають допити товаришів по службі, обшуки особистих речей, огляд мобільних телефонів тощо.



ФСБ вважає, що саме Антон Васильєв переконав Гавриченка в необхідності втечі.