російський Мі-8, який розвідка виманила в Україну, вже у Києві

Операція тривала понад 6 місяців.

Розвідка виманила російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем на територію України.

Про це пише Українська правда із посиланням на власні джерела.

"Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер", - йдеться в повідомленні.

Мі-8 приземлився у Харківській області. Зараз, за даними УП, він вже у Києві.

"У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з рф. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам", - пише видання.